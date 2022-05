ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Vorpommern-Greifswald Diebe zapfen Diesel ab und behindern Abfallentsorgung Von dpa | 17.05.2022, 11:06 Uhr

Unbekannte Diesel-Diebe haben die Müllentsorgung auf der Ostsee-Insel Usedom behindert. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, brachen die Täter in das umzäunte Firmengelände in Lütow (Vorpommern-Greifswald) ein und zapften mehrere hundert Liter des Treibstoffs aus den Tanks von Entsorgungs-Lastwagen ab.