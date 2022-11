Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Diebstähle auf einigen MV-Weihnachtsmärkten Von dpa | 25.11.2022, 11:48 Uhr

Kurz nach der Eröffnung haben einige Weihnachtsmärkte im Nordosten mit Einbrechern und Dieben zu kämpfen. So wurden beim Weberglockenmarkt in Neubrandenburg schon vor der Eröffnung am Donnerstag mehrere Scheinwerfer gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der Schaden, auch an der damit verbundenen Technik, wurde auf mehr als Tausend Euro geschätzt.