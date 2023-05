NDR-Angelmoderator Heinz Galling soll auf der Fishing Masters Show in Waren mit von der Partie sein Foto: NDR/Mario Jeschke up-down up-down Fishing Masters Show 2023 Diese Experten verraten auf der großen Angelmesse in Waren ihre Tricks Von Udo Roll | 12.05.2023, 15:38 Uhr

Für die Angelmesse an der Müritz an diesem Wochenende hat der Veranstalter zahlreiche bekannte Fachleute angekündigt. Und was steht sonst noch auf dem Programm?