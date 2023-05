Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen steht auf der Liste der beliebtesten Familienausflusgziele weit, aber nicht ganz vorn. Foto: Antje Kindler up-down up-down Freizeit mit der Familie Diese Ziele sind in MV für Ausflüge am beliebtesten Von Karin Koslik | 04.05.2023, 14:14 Uhr

Was unternehmen wir mit den Kindern am Wochenende? Welche Antwort Familien darauf in den einzelnen Bundesländern geben, hat das Portal familienausflug.info ermittelt. Für den Nordosten kam dabei durchaus Überraschendes heraus.