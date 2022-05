ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Ludwigslust-Parchim Dieselklau bei Firmen im Süden Mecklenburgs Von dpa | 03.05.2022, 07:48 Uhr

Unbekannte haben im Süden Mecklenburgs mehr als 2300 Liter Diesel gestohlen. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, waren Firmen in Domsühl bei Parchim, Malchow und Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) betroffen. Als Tatzeit komme das vergangene Wochenende in Betracht. In Domsühl wurden rund 1000 Liter Diesel aus zwei vollgetankten Lastwagen in einem Kieswerk abgezapft.