Landgericht Disco-Besucher brutal überfallen: Bewährungsstrafen verhängt Von dpa | 20.06.2023, 17:10 Uhr

Für zwei brutale Überfälle an einer Diskothek in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) hat das Landgericht Neubrandenburg drei Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt. Richter Benjamin Beischer sprach die 28 und 27 Jahre alten Haupttäter am Dienstag der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Sie erhielten Freiheitsstrafe von 23 Monaten und 21 Monaten, die jeweils für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurden. Der 33 Jahre alte dritte Angeklagte bekam wegen Beihilfe zur Körperverletzung eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, die für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die drei Männer hatten Geständnisse abgelegt.