Am Landgericht Neubrandenburg wurde gegen die drei Täter ein Urteil gesprochen. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Disco-Besucher in Neukalen brutal überfallen – Bewährungsstrafen für Täter Von dpa | 20.06.2023, 17:10 Uhr

Im Oktober 2021 kam es an einer Diskothek in Neukalen zu zwei brutalen Überfällen. Drei Männer wurden in Zuge dessen zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt.