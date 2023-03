Club Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Neukalen Disko-Besucher überfallen: Zweites Opfer erkennt Täter Von dpa | 29.03.2023, 15:04 Uhr

Im Prozess um brutale Raubüberfälle an einer Disko in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) hat ein weiterer Geschädigter einen mutmaßlichen Täter vor Gericht wiedererkannt. „Ich bin sehr sicher, dass es dieser Angeklagte war, der mich attackiert hat“, sagte der 23-jährige Zeuge aus Rostock am Mittwoch in Neubrandenburg und zeigte auf einen 28-jährigen Angeklagten. Zudem wies er auf einen anderen, jüngeren Angeklagten, der seinen Bekannten damals an einer Bushaltestelle geschlagen, getreten und beraubt haben soll.