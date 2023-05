DLRG Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Hilfsorganisation DLRG-Bilanz für 2022: Hitzesommer forderte Rettungsschwimmer Von dpa | 11.05.2023, 01:33 Uhr

Die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft wachen an vielen Stränden der Nord- und Ostsee sowie an Binnenseen. Zwar kommt es jedes Jahr zu Todesfällen, doch auch im vergangenen Jahr retteten Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer wieder viele Menschen vor dem Ertrinken. Im heißen Sommer 2022 seien sie an den Gewässern besonders gefordert gewesen, teilt die DLRG mit. Heute informieren die Lebensretter in Augsburg darüber - und über die Herausforderungen der neuen Badesaison. Im vergangenen Jahr ertranken mindestens 355 Menschen - 56 mehr als im Jahr davor. Das bedeutete erstmals seit vier Jahren einen Anstieg tödlicher Bade-Unfälle.