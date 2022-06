Zwei Rettungsschwimmer der DLRG bewachen bei sonnigem Wetter einen Strand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Baden DLRG: Mecklenburg-Vorpommerns Strände sind gut bewacht Von dpa | 17.06.2022, 12:46 Uhr

Anders als in Schleswig-Holstein, wo nur rund 50 Prozent der benötigten Rettungsschwimmer zu Verfügung stehen, sind die Strände in Mecklenburg-Vorpommern gut bewacht. Zwar wünscht sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auch mehr Rettungsschwimmer im Nordosten, trotzdem könne man jeden der insgesamt 26 Strände bewachen, sagte eine Einsatzleiterin der DLRG am Freitag. In Schleswig-Holstein soll sich die Lage laut DLRG im Sommer entspannen.