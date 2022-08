ARCHIV - Ein Rettungsboard der DLRG Wasserrettung steht einsatzbereit. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Statistik DLRG: Von Januar bis Juli sechs Ertrunkene im Nordosten Von dpa | 04.08.2022, 11:44 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind von Januar bis Juli sechs Menschen ertrunken. Das waren nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) deutlich weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als 21 Ertrunkene in dem Bundesland registriert wurden. Wie die DLRG am Donnerstag bei einer Zwischenbilanz des Jahres im schleswig-holsteinischen Ostseebad Damp weiter mitteilte, ertranken im Nordosten drei Menschen in Seen, zwei in Flüssen und einer im Meer.