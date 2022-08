Agrarmesse MeLa Foto: picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Mühlengeez Doch keine Maskenpflicht bei Agrarmesse MeLa 2022 Von dpa | 30.08.2022, 12:36 Uhr

Für Besucher der Agrarmesse MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock) gibt es nun doch keine Maskenpflicht in den Ausstellungszelten. Wie eine Sprecherin des Landesbauernverbandes am Dienstag sagte, wurde diese Vorgabe in der Landes-Corona-Verordnung MV nochmals überprüft und für die MeLa ausgesetzt. Eine Begründung sei, dass die Agrarmesse zu großen Teilen im Freien stattfindet, bis auf vier große Ausstellungszelte. Wer sich als Besucher mit Mund-Nasen-Schutz in den Räumen sicherer fühle, könne natürlich eine Maske aufsetzen.