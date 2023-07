Fraktionsvorsitzende der FDP in MV Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down FDP-Landeschef Domke mahnt mehr Mittel für Aufarbeitung von SED-Unrecht an Von dpa | 24.07.2023, 14:45 Uhr

FDP-Landes- und Fraktionschef René Domke hat anlässlich des 72. Todestages des von den Sowjets hingerichteten Rostocker Studenten Arno Esch die Forderung nach einer konsequenten Aufarbeitung des SED-Unrechts untermauert. Mit dem kürzlich vom Landtag gewählten Burkhard Bley sei die dafür zuständige Behörde des Landesbeauftragten an der Spitze kompetent neu besetzt worden. „Doch um ihrer Arbeit weiterhin umfassend nachgehen zu können, muss sie personell und finanziell angemessen ausgestattet werden. Der Beratungsbedarf für Opfer der DDR-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern ist nach wie vor groß“, betonte Domke am Montag in Schwerin.