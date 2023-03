René Domke Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Migration Domke sieht bei Flüchtlingsunterbringung Land mit in Pflicht Von dpa | 17.03.2023, 15:53 Uhr

Nach den erneut vertagten Entscheidungen zur Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen hat FDP-Landeschef René Domke rasches Handeln angemahnt. „Ständige Gipfeltreffen ohne Ergebnisse oder mit dem Ergebnis, dass die Entscheidung vertagt wird, sind das falsche Signal“, erklärte Domke am Freitag in Schwerin. Der FDP-Politiker bezog sich dabei auf den Flüchtlingsgipfel des Landes am 9. März in Schwerin und die Konferenz der Ministerpräsidenten, die sich am Donnerstag ebenfalls mit dem Thema befasst hatte.