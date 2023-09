Parteien Dopp soll CDU-Spitzenkandidat zur Europawahl werden Von dpa | 16.09.2023, 16:06 Uhr | Update vor 1 Std. CDU Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Schweriner Jascha Dopp soll Spitzenkandidat der CDU in Mecklenburg-Vorpommern zur Europawahl werden. Der Landesvorstand habe Dopp am Freitag einstimmig nominiert, wie der Landesverband am Samstag mitteilte. Die endgültige Entscheidung über die Landesliste will die Union am 3. November in Rostock treffen. Die Europawahl findet am 9. Juni 2024 statt.