Warnemünder Woche Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Segel-Fest Drachenboote bei Warnemünder Woche auf der Rennstrecke Von dpa | 09.07.2023, 02:04 Uhr

Nach zahlreichen Segel-Regatten auf sportlichem Top-Niveau, Konzerten, Kinofilmen und Kulturveranstaltungen geht am Sonntag die 85. Warnemünder Woche zu Ende. Am Vormittag stehen ab 10.00 Uhr die Finals beim 25. Drachenbootfestival an. Dutzende Drachenbootteams kämpfen dabei auf dem südlichen Alten Strom in Warnemünde um die besten Plätze. Die Rennen laufen im Minutentakt, bei denen die Drachenboote auf einer Strecke von 280 Metern und über 100 Meter „Vollgas“ geben. Im Kurhausgarten stehen Konzerte an und auf der Mittelmole wird um 20.00 Uhr der Kinofilme „Ein Mann namens Otto“ gezeigt.