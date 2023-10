Der Oktober beginnt für Sternschnuppen-Jäger mit einem kleinen Highlight im Event-Kalender. Vom 6. bis 10. Oktober 2023 lässt der Meteorstrom der Draconiden wieder Sterne vom Himmel fallen. Seinen Höhepunkt erreicht das Naturschauspiel jährlich in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober, in diesem Jahr also von Sonntag auf Montag. Himmelsbeobachter können dann bis zu 10 Sternschnuppen pro Stunde entdecken.

Perfekte Bedingungen in der Sonntagnacht

Perfekte astronomische Bedingungen herrschen über Mecklenburg-Vorpommern Sonntagnacht zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr. Wer in Richtung Westnordwest bis Norden schaut, hat die besten Chancen, seine Wünsche loszuwerden. Dafür muss nur noch das Wetter mitspielen.

Bei den mit bloßem Auge sichtbaren Sternschnuppen handelt es sich um Bruchstücke des Kometen 21P/Giacobini-Zinner, die in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Das Ereignis ist besonders gut auf der gesamten Nordhalbkugel zu beobachten.

Woher die Draconiden ihren Namen haben

Die Draconiden verdanken ihren Namen dem Sternbild Drache (lat. draco), aus dessen „Kopf“ die Schnuppen zu fliegen scheinen. Im Gegensatz zum Meteorstrom der Perseiden im August, der Beobachtern jedes Jahr bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde beschert, ist die Fallrate bei den Draconiden eher gering. Sie variiert jedoch durch unterschiedliche Staubdichten und kann in einigen Jahren auch in die Dutzende gehen.

Ende Oktober wartet schon das nächste Highlight für Hobbyastronomen. Der Meteorschauer der Orioniden lässt erneut Sternschnuppen vom Himmel regnen.