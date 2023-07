Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsätze Drei Brände in kurzer Zeit in Schweriner Stadtteil Von dpa | 06.07.2023, 05:07 Uhr

Im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ist es am Mittwochabend zu mehreren Bränden gekommen. Es hätten sowohl eine Mülltonne als auch zwei Keller von Mehrfamilienhäusern gebrannt, teilte die Polizei mit. Zunächst habe gegen 19 Uhr eine Mülltonne in der Ziolkowskistraße gebrannt. Ebenfalls gegen 19 Uhr habe ein Keller in der Newtonstraße gebrannt - dort seien die Flammen bis in den Hausaufgang hochgeschlagen. Um 20.30 Uhr brannte den Angaben zufolge schließlich ein Keller in der Otto-von-Guericke-Straße. Die Feuerwehr löschte alle drei Brände.