Vorpommern-Rügen Drei Menschen werden bei Unfall auf B105 schwer verletzt Von dpa | 05.02.2023, 19:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B105 sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein siebenjähriges Mädchen. Eine 40-jährige Autofahrerin kam am Sonntag aus unbekannten Gründen in der Nähe von Ribnitz-Damgarten kurz vor dem Abzweig nach Altenwillershagen von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und landete im Graben neben der Straße. Die Fahrerin, das Mädchen und eine 66-jährige Frau in dem Wagen wurden schwerverletzt in die Uniklinik Rostock gebracht, wie die Polizei mitteilte.