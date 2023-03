Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Drei Verletzte bei Auffahrunfall bei Teterow Von dpa | 12.03.2023, 11:29 Uhr

Bei einem Auffahrunfall bei Teterow (Landkreis Rostock) hat es drei Verletzte gegeben. Ein 63-Jähriger wollte an einer Kreuzung links abbiegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das bemerkte ein 41-Jähriger demnach zu spät und fuhr ihm hinten auf. Der 41-Jährige und sein 11 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der 63-Jährige wurde durch den Aufprall mit seinem Auto 15 Meter auf einen Acker geschoben und hat sich schwer verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser.