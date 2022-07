ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Ribnitz-Damgarten Drei Verletzte bei Autounfall nahe Ribnitz-Damgarten Von dpa | 29.07.2022, 14:01 Uhr

Bei einem Autounfall nach einem Vorfahrtsfehler sind unweit von Ribnitz-Damgarten am Freitag drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte eine 65-jährige Fahrerin am Morgen beim Auffahren auf die Landesstraße 21 ein Auto übersehen, das von links kam und Vorfahrt hatte. Der Fahrer, ein 57-jähriger Urlauber, konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, der Urlauber und seine Beifahrerin wurden ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstanden ein Schaden von rund 25.000 Euro.