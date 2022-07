ARCHIV - Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Fehrbellin Drei Verletzte bei Unfall mit Laster: Staus auf A24 Von dpa | 01.07.2022, 13:24 Uhr

Ein Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Pkw hat am Freitag größere Behinderungen bei Fehrbellin auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg verursacht. Wie eine Polizeisprecherin sagte, gab es bei dem Unfall nahe Linum (Ostprignitz-Ruppin) drei Verletzte. Laut Polizei kam der Lkw in einem Baustellenbereich nach links ab und stieß seitlich gegen ein Auto, das ihn gerade überholen wollte und an einer Betontrennwand eingeklemmt wurde. Danach wurde der Wagen seitlich vor den Laster und in den Graben geschleudert.