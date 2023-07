Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Drei Verletzte nach Unfall mit fast 1,6 Promille Von dpa | 09.07.2023, 09:36 Uhr

Mit fast 1,6 Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und verunglückt. Der Wagen touchierte am Samstagabend zunächst einen Baum und krachte dann in einen Straßengraben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32 Jahre alter Fahrer und ein 27-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt, ein 30 Jahre alter Mitfahrer schwer. Die Männer kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab 1,56 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 32-Jährigen.