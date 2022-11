Landgericht Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landgericht Rostock Dreifachmordprozess: Befangenheitsantrag abgelehnt Von dpa | 24.11.2022, 10:48 Uhr

Im Prozess um einen brutalen Mord an drei Menschen in Rövershagen hat das Landgericht Rostock einen Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die verhandelnde Strafkammer als unbegründet abgelehnt. Die Rechte der Verteidigung seien nicht beeinträchtigt worden, hieß es im Beschluss, den Richter Peter Goebels am Donnerstag, dem dritten Verhandlungstag, verlas.