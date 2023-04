Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Sozialministerin Drese kündigt Runden Tisch gegen Einsamkeit im Alter an Von dpa | 05.04.2023, 14:41 Uhr

Die Landesregierung plant einen Runden Tisch gegen Einsamkeit im Alter. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch anlässlich des Tages der älteren Generation mitteilte, wird es das Treffen am 24. Mai in Schwerin geben. „Schon beim Auftakt des Runden Tisches beziehen wir zahlreiche Verbände, Vereine und Akteure des Landes mit ein, um verschiedene Ideen und Ansätze gegen Einsamkeit hervorzubringen“, erklärte Drese. Seit 1968 wird jeweils am ersten Mittwoch im April auf die Situation und Belange der älteren Generation in Deutschland aufmerksam gemacht.