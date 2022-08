ARCHIV - Stefanie Drese (SPD), Sozial- und Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Corona Drese: Müssen uns auf jedes Szenario im Herbst vorbereiten Von dpa | 04.08.2022, 15:04 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat die vom Bund für die Länder geplanten Spielräume bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie begrüßt, erwartet aber noch Klarheit zum künftigen Testmanagement. „Es ist wichtig, dass wir in den Ländern die Möglichkeit haben, bestimmte Maßnahmen individuell und vor allem schnell auszuweiten, falls sich das Pandemiegeschehen regional verschärfen sollte. Ich bin deshalb froh, dass der Entwurf dies vorsieht“, machte Drese in einer am Donnerstag in Schwerin verbreiteten Mitteilung deutlich.