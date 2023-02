Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Drese: MV bildet Mediziner weit über eigenen Bedarf aus Von dpa | 20.02.2023, 15:53 Uhr

Ungeachtet zunehmender Lücken bei der medizinischen Versorgung vor allem in ländlichen Regionen will Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Medizin-Studienplätze nicht erhöhen. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag im Landtag in Schwerin sagte, werden an den Universitäten in Rostock und Greifswald derzeit fast 3400 Humanmediziner ausgebildet. Das seien rechnerisch 2,25 je 1000 Einwohner und damit anteilig fast doppelt so viele wie etwa in Bayern oder Sachsen. „Mecklenburg-Vorpommern bildet schon weit über den eigenen Bedarf aus“, sagte Drese. Andere Länder seien nun in der Pflicht, mehr auszubilden.