Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheit Drese: Neuer Anlauf für Widerspruchslösung bei Organspende Von dpa | 16.02.2023, 16:03 Uhr

Die Gesundheitsministerin Mecklenburg-Vorpommerns hat den erneuten Vorstoß auf Bundesebene für eine Widerspruchslösung in der Organspende begrüßt. „Momentan kommen viele Spenden nicht zustande, weil der Wille potenzieller Spenderinnen und Spender nicht ausreichend dokumentiert ist“, sagte Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin.