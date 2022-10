Impfung Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheitsministerin Drese rät zur Grippeschutzimpfung Von dpa | 12.10.2022, 15:19 Uhr

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) rät den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, sich gegen Grippe impfen zu lassen. „Schon jetzt sind unserem Landesamt für Gesundheit und Soziales im Gegensatz zum Vorjahr erste Influenza-Fälle gemeldet worden“, sagte Drese am Mittwoch in Schwerin. Experten rechnen demnach wegen des abnehmenden Immunschutzes und der Lockerung der Corona-Maßnahmen mit deutlich mehr Fällen.