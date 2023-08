Gesundheit Drese rechnet mit deutlicher Zunahme von Demenzerkrankungen Von dpa | 17.08.2023, 16:12 Uhr Sozialministerin Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese Schätzungen zufolge rund 40.000 Menschen von Demenzerkrankungen betroffen. Diese Zahl werde mit Blick auf die Altersstruktur in MV künftig weiter erheblich steigen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei einem Besuch der Landesfachstelle Demenz in Rostock.