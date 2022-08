Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Gesundheitsministerin Drese stellt Corona-Impfpläne für den Herbst vor Von dpa | 29.08.2022, 01:48 Uhr

Für den erwarteten Corona-Herbst bereitet das Land erneut eine Impfkampagne vor. So sollen mobile Teams in Alten- und Pflegeheime gehen, um Auffrischungsimpfungen anzubieten. Details will Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag (12.00 Uhr) vorstellen. Mehr als 1,5 Millionen Impfungen gegen Covid-19 wurden den Angaben zufolge bisher in den Impfzentren und durch mobile Impfteams in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Die Wirksamkeit der aufgebauten Strukturen wurde jetzt durch die Universität Greifswald überprüft. Die Ergebnisse sollen ebenfalls vorgestellt werden.