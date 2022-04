ARCHIV - Stefanie Drese (SPD), die Sozial- und Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Sozialministerin Drese übergibt 5000ste Ehrenamtskarte in MV Von dpa | 26.04.2022, 18:02 Uhr

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Dienstag an Bord des Koggen-Nachbaus „Wissemara“ die 5000ste Ehrenamtskarte mit Ermäßigungen für Engagierte in Mecklenburg-Vorpommern übergeben. „Das ist seit dem Start im August 2020 eine beachtliche Zahl“, verdeutlichte die Ministerin bei der Übergabe an den Förderverein Poeler Kogge in Wismar. Dieser hat rund 30 aktive Mitglieder.