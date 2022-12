Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Sportministerin Drese: Wichtig, dass Nikolaussportfeste stattfinden Von dpa | 03.12.2022, 12:05 Uhr

Sportministerin Stefanie Drese hat das Engagement der Sportjugend MV gelobt und sich begeistert von den Spiel- und Bewegungsangeboten beim Nikolaussportfest für Familien mit Klein- und Vorschulkindern in Schwerin gezeigt. „Gerade Kinder haben unter den vielen coronabedingten Einschränkungen gelitten. Umso schöner und wichtiger ist es, dass Veranstaltungen wie die Nikolaussportfeste in diesem Jahr wieder stattfinden können“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag.