Schwerin/Neubrandenburg Gesundheitsministerin Drese will Aus von Frühchen-Station verhindern Von Winfried Wagner/dpa | 23.09.2022, 09:34 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) strebt für 2023 eine Ausnahmegenehmigung für das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg an. Das erklärte die Ministerin am Freitag in Schwerin.