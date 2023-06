Nach mutmaßlichem Drogentod von 13-Jähriger Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landeselternrat Drogenprävention: Schule und Eltern in Pflicht Von dpa | 28.06.2023, 12:48 Uhr

Der Vorsitzende des Landeselternrats, Kay Czerwinski, hat nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-jährigen Schülerin eine intensivere Drogenprävention angemahnt. Während der Corona-Pandemie sei in den zurückliegenden drei Jahren die Aufklärungsarbeit an den Schulen deutlich eingeschränkt gewesen. „Das sollte man jetzt wieder intensivieren“, sagte Czerwinski am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.