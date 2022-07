Ein Passant geht an einem Logo der CDU vorbei. Foto: Oliver Dietze/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Dietze up-down up-down Landesregierung Düngeverordnung: CDU kritisiert Agrarminister Backhaus Von dpa | 21.07.2022, 13:37 Uhr

Im Dauerstreit um die Düngeverordnung für Mecklenburg-Vorpommern stellt sich die oppositionelle CDU auf die Seite der Bauern. Die Reduzierung des Stickstoff- und Phosphateinsatzes könne nur auf Grundlage belastbarer Daten erfolgen, erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Diener am Donnerstag in Schwerin. Zudem müssten die konkreten Verursacher von zu hohen Grundwasserbelastungen in die Pflicht genommen werden. „Eine solche Regelung wäre für jedermann nachvollziehbar und brächte Rechtsfrieden“, erklärte Diener. Er warf Agrarminister Till Backhaus (SPD) vor, statt der Suche nach einer sachdienlichen Lösung einen Machtkampf mit den Landwirten zu führen.