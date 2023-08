Kriminalität Duo scheitert bei Bankautomaten-Klau: Festnahme auf Usedom Von dpa | 08.08.2023, 10:04 Uhr Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Die Polizei hat auf der Insel Usedom zwei Männer gefasst, die versucht haben sollen, einen Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen und zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in Kölpinsee, einem Ortsteil von Loddin, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Zeuge habe die 28 und 53 Jahre alten und dunkel gekleideten Männer in der Nacht am Tatort mit ihrem Transporter beobachtet und die Beamten alarmiert.