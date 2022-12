Kernfusion Foto: Philip Saltonstall/Lawrence Livermore National Laboratory/dpa up-down up-down Physik Durchbruch in Kernfusion: Forscher gratuliert US-Kollegen Von dpa | 13.12.2022, 16:29 Uhr

Der Leiter der Großforschungsanlage Wendelstein 7-X in Greifswald sieht in neuen Ergebnissen eines US-Forscherteams im Bereich der Kernfusion einen „Durchbruch“. Was den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelungen sei, sei sehr beeindruckend, sagte Thomas Klinger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.