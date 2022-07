ARCHIV - «Abitur» steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Bildung Durchfallquote bei Abschlussprüfungen 2022 gesunken Von dpa | 06.07.2022, 15:47 Uhr

Die Zahl der Durchfaller bei den Abschlussprüfungen an Schulen ist in diesem Jahr gesunken. Auch die Notendurchschnitte haben sich im Vergleich zu 2021 verbessert. In den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik „haben wir hoffentlich den freien Fall überwunden“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) mit Blick auf die vorläufigen Ergebnisse am Mittwoch.