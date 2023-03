Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Durchsuchung im „Reichsbürger“-Milieu auch in MV Von dpa | 22.03.2023, 11:27 Uhr

Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat es am Mittwoch im Zusammenhang mit bundesweiten Ermittlungen im „Reichsbürger“-Milieu eine Durchsuchung gegeben. Das erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Das Innenministerium in Schwerin machte auf Anfrage keine Angaben zu Ort und Umfang der polizeilichen Maßnahmen.