Iris vom Stein, Künstlerin aus Wismar, interviewte im Vorfeld der Ausstellung 19 ehemalige Werftarbeiter und hat ihre Portraits in schwarz-weiß auf die Duschen gebracht. Foto: Ulrike Sebert up-down up-down Landesweite Kunstschau 2023 In der Dusche mit Werftarbeitern: Besucher erwartet in Stralsund ein Ausstellungserlebnis Von Ulrike Sebert | 29.07.2023, 12:00 Uhr

Der Künstlerbund eröffnet am 5. August seine diesjährige Kunstschau in Stralsund. Unter dem Titel BETWIXT AND BETWEEN gibt es eine Verbindung zwischen der Volkswerft Stralsund und der Kirche.