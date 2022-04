Ein Jogger läuft in der Morgensonne über ein Feld. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Wetter DWD: Viel Sonne und wenig Regen im April im Norden Von dpa | 29.04.2022, 15:39 Uhr

Der April hat wie so oft viel Abwechslung beim Wetter gebracht. Auch in den Norden. Dort durften sich die Menschen zudem über viel Sonne freuen. Sie schien hier so viel wie nirgends sonst in Deutschland. Und es gibt einen zweiten Rekord.