Ludwigslust-Parchim E-Bike-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 29.06.2023, 15:04 Uhr

Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Mittwoch in Holthusen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Radfahrerinnen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine 60-jährige E-Bike-Fahrerin offenbar versucht, eine vor ihr fahrende 69-jährige Radfahrerin rechts zu überholen. Als diese nach rechts abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die E-Bike-Fahrerin laut Polizei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 69-Jährige habe eine Hüftprellung und Abschürfungen erlitten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten noch an, hieß es.