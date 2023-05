Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald E-Bikes von Urlaubern gestohlen: Verdächtige gestellt Von dpa | 01.05.2023, 18:20 Uhr

In Heringsdorf auf der Insel Usedom hat die Polizei E-Bike-Diebe nach einer Verfolgungsjagd auf frischer Tat gestellt. Die beiden 28 und 35 Jahre alten Männer wurden kurz nach Mitternacht mit einem Transporter gefasst, in dem mehrere noch mit Schlössern gesicherte Elektroräder gefunden wurden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.