Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Rügen Ehemals großer Fischverarbeiter stellt Produktion ein Von dpa | 24.07.2023, 18:24 Uhr

Einer der ehemals größten Fischverarbeiter Europas auf Rügen stellt die Produktion ein. Es seien weitere Teilschließungen notwendig, teilte die Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH am Montag mit. Ab kommendem Mai sollen demnach weitere Bereiche stillgelegt werden. Bleiben soll nach Aussage des Geschäftsführers Uwe Richter das Logistik- und Kühlhausgeschäft. Hier wolle man mit anderen Verarbeitern zusammenarbeiten und so die 20.000 Tonnen Lagerkapazität am Standort nutzen.