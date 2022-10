Deutsches Rotes Kreuz Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Ehrenamtswoche wirbt um Nachwuchs Von dpa | 11.10.2022, 16:23 Uhr

Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) will das Sozialministerium in Mecklenburg-Vorpommern auf den 15. Ehrenamtsmessen in der kommenden Woche für das freiwillige Engagement im Land werben. „Besucherinnen und Besucher sollen Interesse am Ehrenamt entdecken“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin. Zwischen dem 18. und dem 22. Oktober findet die Veranstaltungsreihe unter Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) digital auf der Plattform „www.ehrenamtmessen-mv.de“ statt.