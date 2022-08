Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs FOTO: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Eierdiebe demolieren Automaten: Beute auch kaputt Von dpa | 24.08.2022, 12:33 Uhr

Für eine Packung Hühnereier haben Diebe in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) einen Lebensmittel-Automaten demoliert - und konnten die Eier trotzdem nicht in die Pfanne schlagen. ...