Hält seit Jahren eine bunte Schar von Hühnern: Michael Freiberg aus Rastow FOTO: Torsten Roth up-down up-down Trend zur Selbstversorgung Eigene Hühner auf dem Hof: Spart das wirklich? Von Torsten Roth | 22.08.2022, 13:47 Uhr

Eigene Hühner zu halten ist in MV in Mode gekommen. Doch für Sparfüchse ist die Haltung des Federviehs nichts. Was zu beachten ist.