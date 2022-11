Brand in Flüchtlingsunterkunft Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Immobilien Eigentümer von abgebranntem Ferienhotel will verkaufen Von dpa | 21.11.2022, 14:32 Uhr

Nach der Brandzerstörung eines Ferienhotels an der Ostsee in Groß Strömkendorf bei Wismar, das zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, will der Eigentümer das 8000 Quadratmeter große Areal verkaufen. „Ich suche jemand Jüngeren, der es macht, ich bin schon im Rentenalter“, sagte Eigentümer Jürgen Lentz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Sollten wir keinen Käufer finden, werden wir es wieder aufbauen.“