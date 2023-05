Photovoltaik Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Ein Fünftel der Industrie-Energie in MV aus Erneuerbaren Von dpa | 24.05.2023, 12:18 Uhr

Der Anteil der Erneuerbaren am Energieverbrauch der Industrie in Mecklenburg-Vorpommern liegt seit Jahren weitgehend unverändert bei rund 20 Prozent - allerdings ohne Strom. Das Statistische Landesamt veröffentlichte am Mittwoch Zahlen für 2021. Danach kamen 19,6 Prozent aus erneuerbaren Quellen wie Holz, Biogas, Geothermie oder Solarthermie.